В России запустили чат-боты для жалоб и обращений к властям
Специальные чат-боты для направления обращений или жалоб в ведомства региона появились в популярных мессенджерах Telegram и Viber, сообщает пресс-служба АНО «Диалог».
В сообщении говорится, что пока чат-боты запущены в пилотном режиме в 10 субъектах России. Это ЯНАО, Забайкальский, Пермский, Ставропольский края и Республика Адыгея, а также Ростовская, Калужская, Омская, Тульская и Псковская области.
Отмечается, что граждане могут прикреплять к своим сообщениям документы и фото, а история обращений будет сохраняться в личном кабинете пользователя. Ответ властей можно будет получить в чат-ботах в течение 24 часов.
Ранее основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян заявил, что формально наиболее защищённым мессенджером считается Signal.
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