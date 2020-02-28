Названы главные проблемы граждан в сфере обращения с мусором

Названы наиболее распространенные проблемы, связанные с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В первой тройке рейтинга оказались: нарушение вывоза мусора (34%), стихийные свалки (25%), отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора (19%).

Таковы результаты исследования ППК «РЭО Радар», сообщает телеканал «360».

По данным представителей организации, россияне с момента запуска системы «РЭО Радар» оставили более 30 тысяч заявок. Половина из них — просьбы рассказать о правилах раздельного сбора мусора и разъяснить полномочия региональных операторов. Часть обращений касались текущих проблем.

Все они зарегистрированы на цифровой платформе radar.reo.ru и переданы на решение региональным операторам.

Глава правительства России Михаил Мишустин 28 января назначил гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) Илью Гудкова. Он назначен на три года. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, чего ждут от нового главы РЭО.

