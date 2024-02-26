В России запретят расхваленную Малышевой стевию и еще 18 пищевых добавок
Ряд пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия, запретят в России с 27 февраля, ограничения коснутся 19 позиций. Об этом рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова в беседе с «Лентой.ру».
Стевию неоднократно обсуждали в передаче Елены Малышевой «Жить здорово». Телеведущая подчеркивала, что растительный сахарозаменитель при нулевой калорийности отличается сильной сладостью даже в малых количествах.
Мясникова указала, что стевия популярна среди следящих за фигурой, однако ее безопасность всегда была под вопросом: для получения подсластителя могли использоваться разные части одноименного растения. Стевия присутствовала в перечне разрешенных как подсластитель без индекса и номера и как стевиолгликозид Е960. В список запрещенных попала лишь первая добавка.
«Оставление в перечне разрешенных добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное ... добавка прошла проверку на безопасность», — отметила эксперт.
Говоря об исключении из перечня разрешенных еще 18 пищевых добавок, Мясникова подчеркнула, что подобные решения принимают по итогам глубоких исследований с хорошей выборкой, доказавших вредное влияние веществ на здоровье.
«Эти добавки исследовали достаточно долгое время, чтобы сделать такие выводы. Точно также в свое время были запрещены такие добавки, как, например, уротропин, который часто использовался в посоле икры, рыбы», — отметила специалист.
Ранее эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала стевию одним из самых безопасных сахарозаменителей, напоминает телеканал «360». В число таких добавок также входят триголоза, изомальтоолигосахариды, эритрит, сироп цикория.
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