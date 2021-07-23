В России запретили ввоз томатов из Белоруссии
23 июля 202119:30
Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз томатов белорусской компанией «Дорорс». Как отмечается в заявлении ведомства, в продукции компании обнаружили вирус мозаики пепино.
Ограничения введены с 26 июля. В заявлении Россельхознадзора подчеркивается, что меры будут носить временный характер. Российская сторона просит компанию «Дорорс» провести расследования и предоставить российской службе информации о проведенных мероприятиях.
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23 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru