В России запретили Telegram-канал иноагента Зыгаря
Telegram-канал писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) «Да. Зыгарь» запретили на территории России. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Смоленска.
В суде указали, что причиной запрета стала размещаемая в Telegram-канале информация, которая «формирует ложное представление о Вооруженных силах РФ», а также направлена против проведения спецоперации на Украине.
«Признать размещенную информацию... распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», - сказано в решении суда.
Ранее Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов Telegram-канал «Незыгарь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru