В России запретили Telegram-канал иноагента Зыгаря

В суде указали, что причиной запрета стала размещаемая в Telegram-канале информация, которая «формирует ложное представление о Вооруженных силах РФ», а также направлена против проведения спецоперации на Украине.

«Признать размещенную информацию... распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», - сказано в решении суда.

Ранее Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов Telegram-канал «Незыгарь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

