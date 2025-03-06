В России запретили Telegram-канал иноагента Зыгаря

Telegram-канал писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) «Да. Зыгарь» запретили на территории России. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Смоленска.

Редакция «BRIEF» закрыла Telegram-каналы «BRIEF Важное» и «BRIEF Подкасты»

В суде указали, что причиной запрета стала размещаемая в Telegram-канале информация, которая «формирует ложное представление о Вооруженных силах РФ», а также направлена против проведения спецоперации на Украине.

«Признать размещенную информацию... распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», - сказано в решении суда.

Ранее Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов Telegram-канал «Незыгарь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
ТЕГИ:ИноагентыСудИнтернетЗапретTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры