Редакция «BRIEF» закрыла Telegram-каналы «BRIEF Важное» и «BRIEF Подкасты»

В сообщении говорится, что дальнейшее сотрудничество в текущих условиях представляется невозможным.

Отмечается, что у Дергачева и Винокуровой не было доступа к функциям администратора, однако они выступали за создание зарегистрированного в России юрлица, но не успели осуществить данный проект.

«С 16 августа они не имеют отношения к нашему проекту, каналам «BRIEF Важное» (признан в РФ иноагентом) и «BRIEF». Объединенная редакция самораспускается. Каналы «BRIEF Важное» и «BRIEF Подкасты» прекратили свою деятельность», - указано в заявлении.

Ранее Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

