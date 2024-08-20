Редакция «BRIEF» закрыла Telegram-каналы «BRIEF Важное» и «BRIEF Подкасты»
Telegram-канал «BRIEF» (признан в РФ иноагентом) объявил, что проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, замглавреда Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин.
В сообщении говорится, что дальнейшее сотрудничество в текущих условиях представляется невозможным.
Отмечается, что у Дергачева и Винокуровой не было доступа к функциям администратора, однако они выступали за создание зарегистрированного в России юрлица, но не успели осуществить данный проект.
«С 16 августа они не имеют отношения к нашему проекту, каналам «BRIEF Важное» (признан в РФ иноагентом) и «BRIEF». Объединенная редакция самораспускается. Каналы «BRIEF Важное» и «BRIEF Подкасты» прекратили свою деятельность», - указано в заявлении.
Ранее Минюст РФ внёс в реестр иноагентов Telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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