В России запретили продавать вейпы детям
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
Закон предусматривает запрет оборота ароматизированных жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых. Выкладывать вейпы в магазинах также запретили.
Отмечается, что продавцам теперь нельзя делать скидки на вейпы.
Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью «Радиоточке НСН» объяснил, почему он решил воздержаться при голосовании по законопроекту о запрете продажи вейпов подросткам. Он отметил, что выступает против полного запрета потребления никотина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru