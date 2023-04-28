В России запретили продавать вейпы детям

Закон предусматривает запрет оборота ароматизированных жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых. Выкладывать вейпы в магазинах также запретили.

Отмечается, что продавцам теперь нельзя делать скидки на вейпы.

Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью «Радиоточке НСН» объяснил, почему он решил воздержаться при голосовании по законопроекту о запрете продажи вейпов подросткам. Он отметил, что выступает против полного запрета потребления никотина.

