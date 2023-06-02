В России запретили использовать шипованные шины летом

Правительство РФ утвердило перечень условий, при которых запрещается пользоваться автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Использование шипованных шин в летний период внесено в перечень «неисправностей и условий», при которых запрещается пользоваться автомобилем, сказано в постановлении.

Также кабмин утвердил требования к тормозам, двигателю, рулевому управлению, внешних световых приборов. Установлены дополнительные требования для эксплуатации автобусов.

В России до 1 февраля 2024 года продлено действие упрощенного технического регламента по выпуску машин, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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