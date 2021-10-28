В России заканчивается жизненно важный препарат
Больные первичным иммунодефицитом в России не могут получить жизненно важный препарат «Иммуноглобулин человеческий нормальный». Об этом сообщает фонд помощи таким больным «Подсолнух».
Последнюю серию препарата ввели в обращение в 2019 году. Сейчас более половины больных редким генетическим заболеванием не получают нужную дозу иммуноглобулина. Госбольницы при заказе почти на семь миллиардов рублей закупили его только на полтора миллиарда.
Производители препарата объясняют дефицит лекарства «предельно низкими зарегистрированными отпускными ценами», которые не соответствуют рынку. Цена тендеров на препарат формируется из учёта самой низкой цены на российском рынке, поэтому выходить на тендеры с импортными лекарствами невыгодно, сообщает «Коммерсантъ».
Компания «Ирвин», поставщик иммуноглобулина считает, что нехватка препарата обусловлена ухудшением ситуации со сбором плазмы, из которой выделяется иммуноглобулин, из-за пандемии коронавируса.
При этом в холдинге «Нацимбио», заявили, что производят препарат «бесперебойно, в плановом порядке» и ежемесячно выпускают его в гражданский оборот.
Государство уже подняло минимальную закупочную цену, но дефицит препарата сохранится в ближайшее время, считают эксперты.
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