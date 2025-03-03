В России заканчивается важный при химиотерапии препарат
Онкопациентам в России стали отказывать в выписке используемого при химиотерапии препарата с действующим веществом месна. Об этом со ссылкой на организацию «Содействие больным саркомой» пишут «Известия».
По словам директора Института молекулярной и экспериментальной медицины Научно-медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Михаила Масчана, аналогов у месны нет, в связи с чем отсутствие препаратов является серьёзной проблемой.
Он пояснил, что препарат используется для профилактики геморрагического цистита.
«При полном отсутствии месны сотни пациентов столкнутся с тяжёлым осложнением и угрозой жизни», — указал Масчан.
По данным Минздрава, имеющихся в настоящее время в РФ запасов препаратов на основе месны в медорганизациях хватит на 3,4 месяца, а в аптеках — на 17,9. Отечественное производство будет налажено только к 2027 году.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что государство оплатит полугодовое лечение от онкологии народному артисту РФ Александру Буйнову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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