В России заканчивается важный при химиотерапии препарат

По словам директора Института молекулярной и экспериментальной медицины Научно-медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Михаила Масчана, аналогов у месны нет, в связи с чем отсутствие препаратов является серьёзной проблемой.

Он пояснил, что препарат используется для профилактики геморрагического цистита.



«При полном отсутствии месны сотни пациентов столкнутся с тяжёлым осложнением и угрозой жизни», — указал Масчан.

По данным Минздрава, имеющихся в настоящее время в РФ запасов препаратов на основе месны в медорганизациях хватит на 3,4 месяца, а в аптеках — на 17,9. Отечественное производство будет налажено только к 2027 году.

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