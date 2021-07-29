В России зафиксировано снижение пенсий за полгода в реальном выражении

Так, в феврале текущего года этот показатель упал на 0,1% в годовом сравнении, в марте - на 0,2%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,5%, а в июне на 0,8%.

В номинальном выражении средний размер пенсии в стране в июне текущего года составил 15 тыс. 822 руб. и вырос на 5,6% по сравнению с июнем 2020 года.

Как сообщалось, депутаты намерены возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.

Возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам предлагается начать с 1 января 2022 года.

