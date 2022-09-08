В России зафиксировали второй случай оспы обезьян

В сообщении говорится, что заболевание было диагностировано у мужчины, который вернулся в РФ из поездки по странам Европы.

«Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», - добавили в ведомстве.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты организации создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований, сообщает RT.