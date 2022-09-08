В России зафиксировали второй случай оспы обезьян

В России выявили второй случай оспы обезьян, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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В сообщении говорится, что заболевание было диагностировано у мужчины, который вернулся в РФ из поездки по странам Европы.

«Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет», - добавили в ведомстве.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что специалисты организации создали вакцину от оспы обезьян, разработка находится на стадии доклинических исследований, сообщает RT.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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