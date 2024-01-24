В России зафиксировали сбой в работе Telegram

По данным портала, о неполадках сообщили более 8 тысяч пользователей.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Новосибирской области (37%), Хабаровского края (18%), Москвы (10%). Также о проблемах сообщают юзеры из Санкт-Петербурга, Приморья, Иркутской области, Якутии, Приамурья, Камчатки.

Ранее стало известно о сбоях в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), пишет RT.

