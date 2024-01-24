В России зафиксировали сбой в работе Telegram

Россияне жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса «Сбой.рф».

Telegram добавил возможность скрывать время прочтения сообщений

По данным портала, о неполадках сообщили более 8 тысяч пользователей.

Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Новосибирской области (37%), Хабаровского края (18%), Москвы (10%). Также о проблемах сообщают юзеры из Санкт-Петербурга, Приморья, Иркутской области, Якутии, Приамурья, Камчатки.

Ранее стало известно о сбоях в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МессенджерыСбойTelegram

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