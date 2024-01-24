В России зафиксировали сбой в работе Telegram
24 января 202409:22
Россияне жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса «Сбой.рф».
По данным портала, о неполадках сообщили более 8 тысяч пользователей.
Больше всего жалоб на работу Telegram поступило из Новосибирской области (37%), Хабаровского края (18%), Москвы (10%). Также о проблемах сообщают юзеры из Санкт-Петербурга, Приморья, Иркутской области, Якутии, Приамурья, Камчатки.
Ранее стало известно о сбоях в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru