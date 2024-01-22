Telegram добавил возможность скрывать время прочтения сообщений
22 января 202419:07
Мессенджер Telegram представил новые функции, которые позволяют указывать и скрывать время прочтения личных сообщений. Об этом сообщается в официальном канале.
В приватных чатах можно увидеть, когда собеседник прочитал сообщение. Также пользователи могут скрывать время прочтения.
При наличии премиальной подписки пользователь может определять людей, от которых он будет получать сообщения.
Ранее в Telegram появились исчезающие голосовые и видеосообщения. Доступ к ним появится после обновления мессенджера, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru