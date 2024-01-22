Telegram добавил возможность скрывать время прочтения сообщений

В приватных чатах можно увидеть, когда собеседник прочитал сообщение. Также пользователи могут скрывать время прочтения.

При наличии премиальной подписки пользователь может определять людей, от которых он будет получать сообщения.

Ранее в Telegram появились исчезающие голосовые и видеосообщения. Доступ к ним появится после обновления мессенджера, передает «Радиоточка НСН».

