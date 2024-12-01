В России зафиксировали сбой в работе мессенджера Viber

Массовый сбор в работе мессенджера Viber произошел в России. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбой в работе мессенджера наблюдался и предыдущей ночью. Пользователи жаловались на проблемы с уведомлениями (33%), на работу приложения (27%) и на работу сайта (22%).

Массовый сбой распространился на Viber, «Вконтакте», Zoom и WhatsApp

Downdetector зафиксировал, что больше всего жалоб поступило из Забайкальского края (15%) и Бурятии (12%).

Cервис для мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф» получил 4705 жалоб на работу мессенджера. В этом сервисе больше всего сообщений было от пользователей из Москвы (15%), Самарской и Нижегородской областей (по 13%).

Прошлый крупный сбой в работе Viber произошел в конце октября. Также о неполадках с сервисом сообщалось и в феврале 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селивёрстова
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