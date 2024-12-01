В России зафиксировали сбой в работе мессенджера Viber
Массовый сбор в работе мессенджера Viber произошел в России. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Сбой в работе мессенджера наблюдался и предыдущей ночью. Пользователи жаловались на проблемы с уведомлениями (33%), на работу приложения (27%) и на работу сайта (22%).
Downdetector зафиксировал, что больше всего жалоб поступило из Забайкальского края (15%) и Бурятии (12%).
Cервис для мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф» получил 4705 жалоб на работу мессенджера. В этом сервисе больше всего сообщений было от пользователей из Москвы (15%), Самарской и Нижегородской областей (по 13%).
Прошлый крупный сбой в работе Viber произошел в конце октября. Также о неполадках с сервисом сообщалось и в феврале 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России зафиксировали сбой в работе мессенджера Viber
- Теракт, который готовил исламист-подросток, предотвратили в Германии
- Самолет с футболистами «Динамо» направили в Махачкалу вместо Грозного
- Украинский дрон тяжело ранил таксиста в белгородском селе
- Депутат Госдумы предложила снизить количество уроков в школе
- Роспотребнадзор: за десять лет заболеваемость ВИЧ в РФ снизилась на 27%
- Масштабные забастовки начнутся на всех заводах Volkswagen в Германии
- Иноагента Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане
- Отсудивший у BMW 300 миллионов россиянин отправит половину суммы на СВО
- Умер звезда фильмов Спилберга и Одияра Нильс Ареструп
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru