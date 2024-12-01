В России зафиксировали сбой в работе мессенджера Viber

Downdetector зафиксировал, что больше всего жалоб поступило из Забайкальского края (15%) и Бурятии (12%).



Cервис для мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф» получил 4705 жалоб на работу мессенджера. В этом сервисе больше всего сообщений было от пользователей из Москвы (15%), Самарской и Нижегородской областей (по 13%).



Прошлый крупный сбой в работе Viber произошел в конце октября. Также о неполадках с сервисом сообщалось и в феврале 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

