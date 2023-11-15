В России зафиксировали рост застрахованных по ДМС на 18%
За девять месяцев 2023 года количество застрахованных по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросло на 18% по сравнению с таким же периодом прошлого года. «Ингосстрах» сообщил, что сейчас в компании застрахованы больше 1,4 млн человек.
Клиенты – как правило сотрудники крупных фирм, которые пользуются корпоративными программами ДМС. При этом постоянно увеличивается и количество клиентов физических лиц: по итогам девяти месяцев текущего года их число превысило 120 тысяч человек, что на 83% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Сборы «Ингосстраха» по ДМС с января по сентябрь превысили 10 млрд рублей.
За этот период в медицинский контактный центр поступило свыше 2 млн обращений, в том числе больше половины через мобильное приложение IngoMobile, личный кабинет застрахованного на сайте компании, социальные сети. В среднем организация плановой медицинской помощи занимает один день. Экстренная медицинская помощь организуется сразу после обращения в медицинский контакт-центр.
С июня на 70% увеличилось количество застрахованных, которые воспользовались сервисом «Виртуальная клиника». Штат клиники дополнили пректикующим психологом в ответ на спрос, отметили в компании. Специалист этого профиля проводит больше десяти консультаций ежедневно.
«Мы совершенствуем мобильное приложение IngoMobile и развиваем онлайн-сервисы для того, чтобы каждый застрахованный был уверен в оперативной и интуитивно понятной организации высококлассной медицинской помощи при наступлении страхового случая», – отметила исполняющий обязанности директора департамента ДМС Анастасия Скурихина.
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