В России зафиксировали рост спроса на онкострахование
В компании «Ингосстрах» заявили о росте спроса на страхование в случае онкологических заболеваний.
«Злокачественные новообразования - один из наиболее сложных классов заболеваний, лечение которых требует огромных ресурсов и связано с трудностями в процессе организации. В связи с этим мы фиксируем повышение спроса на страховые продукты, обеспечивающие получение медпомощи в случае таких заболеваний», – отметил заместитель гендиректора по ДМС компании Дмитрий Попов.
Специалисты компании отметили, что в связи с этим была разработана страховая программа «ОнкоМед», которая предусматривает диагностику и лечение онкологических заболеваний как в России, так и за границей: в странах Евросоюза и в Южной Корее.
В компании подчеркнули, что российский полис покрывает все расходы на переезд, проживание в гостинице и трёхразовое питание для застрахованного и одного сопровождающего в том случае, если лечение проходит не по месту жительства. Кроме того, клиенту предоставляют психологическую и юридическую помощь. При этом в «Ингосстрах» уточнили, что действие полиса распространяется на людей до 64 лет включительно. Стоимость полиса варьируется от семи тысяч рублей.
Полис, рассчитанный на лечение за границей, включает в себя организацию поездки до клиники, обеспечение лечения и проживания для застрахованного и его сопровождающего. В «Ингосстрах» уточнили, что в случае диагноза «преинвазивное злокачественное новообразование» застрахованный получит 1,5 тысячи евро.
При нахождении в зарубежном стационаре клиенту будет выплачиваться 100 евро в день. Если же застрахованный не сможет выехать за пределы России, ему будет выплачена компенсация в размере 15 тысяч евро. Кроме того, данная программа покрывает расходы на проведение кардиохирургических операций, операций на головном мозге и пересадки органов.
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