В России зафиксировали рост продаж игровых приставок
В России более чем в два раза вырос спрос на игровые приставки PlayStation и Xbox на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на данные сервиса Moneyplace сообщает РИА Новости.
Отмечается, что во время не пикового спроса в день в среднем продавалось не более 1500 приставок, однако в период с 28 января по 5 февраля - более 2700. В результате было реализовано почти 25 тысяч приставок.
«Продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию», - указала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в новый пакет антироссийских санкций может войти запрет на поставки игровых приставок, так как в России их якобы используют для управления дронами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru