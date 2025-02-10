В России зафиксировали рост продаж игровых приставок

Отмечается, что во время не пикового спроса в день в среднем продавалось не более 1500 приставок, однако в период с 28 января по 5 февраля - более 2700. В результате было реализовано почти 25 тысяч приставок.

«Продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете на поставки PlayStation и Xbox в Россию», - указала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в новый пакет антироссийских санкций может войти запрет на поставки игровых приставок, так как в России их якобы используют для управления дронами, сообщает RT.

