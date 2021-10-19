В России зафиксировали рост числа DDoS-атак на компании

Число DDoS-атак на российские компании в течение трёх кварталов 2021 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом заявили в «Ростелекоме». В основном злоумышленники атаковали финансовые организации, госсектор и сферу онлайн-торговли, пишет RT.

По данным компании, чаще всего хакерским нападениями подвергались предприятия их Москвы (60% от общего числа атак), при этом доли остальных российских регионов (каждая) не превышают 7%. Столица также оказалась на первом месте по средней мощности DDoS-атак, которая оставляет более 70 Гбит/с.