В России зафиксировали рост числа DDoS-атак на компании

Число DDoS-атак на российские компании в течение трёх кварталов 2021 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом заявили в «Ростелекоме». В основном злоумышленники атаковали финансовые организации, госсектор и сферу онлайн-торговли, пишет RT.

По данным компании, чаще всего хакерским нападениями подвергались предприятия их Москвы (60% от общего числа атак), при этом доли остальных российских регионов (каждая) не превышают 7%. Столица также оказалась на первом месте по средней мощности DDoS-атак, которая оставляет более 70 Гбит/с.

СМИ обвинили «российских хакеров» в атаках на правительственные сайты США

А ранее старейшая радиостанция Калининградской области «Балтик Плюс» подверглась хакерской атаке. Известно, что злоумышленники смогли получить доступ к серверам СМИ и зашифровать большой объём данных, в том числе, часть музыкальной базы. Специалисты смогли отразить нападение хакеров и предотвратить шифрование остальных данных.

Добавим, за дешифровку данных хакеры потребовали значительный выкуп в биткоинах. В свою очередь, руководство радиостанции «Балтик Плюс», которая вещает на территории Калининградской области с 1994 года, обратилось в правоохранительные органы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАтакаХакеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры