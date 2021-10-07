СМИ обвинили «российских хакеров» в атаках на правительственные сайты США

Некие «российские хакеры» попытались атаковать правительственные сети США и Европы и создали серьезную угрозу для этих систем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

По словам старшего вице-президента и технического директора фирмы Mandiant Чарльза Кармакала, хакеры создали угрозу для «нескольких государственных структур, организаций, которые занимаются политическими и внешнеполитическими вопросами», а также поставщиков «которые предоставляют прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе», отмечает «Свободная пресса».

Эксперт не назвал конкретных наименований, однако заявил, что за кибератакой стоят те же хакеры, которые нанесли киберудар в 2020 году и совершили взлом с помощью софта SolarWinds, в котором США обвиняют Россию, отмечает RT.

