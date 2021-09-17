В России зафиксировали почти 20 тысяч заражений COVID-19 за сутки
В России за сутки выявили 19 905 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Накануне в стране впервые с августа подтвердили более 19 тысяч случаев заболевания, напоминает RT.
С начала пандемии в России выявили 7 234 425 случаев коронавируса.
Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировали в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738) и Подмосковье (837), отмечает «Свободная пресса».
По данным оперштаба, за сутки от COVID-19 вылечились 16 619 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 469 017.
За последние 24 часа медики подтвердили 791 смерть от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов с начала пандемии составило 196 626.
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Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru