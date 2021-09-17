В России зафиксировали почти 20 тысяч заражений COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили 19 905 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Накануне в стране впервые с августа подтвердили более 19 тысяч случаев заболевания, напоминает RT.

С начала пандемии в России выявили 7 234 425 случаев коронавируса.

Больше всего заболевших COVID-19 зарегистрировали в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738) и Подмосковье (837), отмечает «Свободная пресса».



По данным оперштаба, за сутки от COVID-19 вылечились 16 619 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 469 017.

За последние 24 часа медики подтвердили 791 смерть от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов с начала пандемии составило 196 626.

