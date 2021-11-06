В России зафиксировали новый антирекорд случаев COVID-19 за сутки - 8 790

В России за прошедшие сутки выявили 8 790 новых случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 8 755 930 случаев коронавирусной инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 41 335 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России умерли 1 188 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 245 635 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровел 29 201 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 7 535 172 человека.

Ранее эксперты в эфире НСН рассказали, что необходимо сделать в России, чтобы отечественные вакцины от COVID-19 признали во всем мире.

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ФОТО: РИА Новости
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