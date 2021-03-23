В России зафиксировали менее 8,5 тысячи случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в России зарегистрировано 8 457 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Днем ранее в стране зафиксировали 9 284 случая заболевания, напоминает RT.
Согласно данным оперативного штаба, с начала пандемии в России выявили 4 474 610 заражений COVID-19.
При этом за сутки от вируса вылечились 10 860 жителей страны, общее число выздоровевших россиян достигло 4 088 045.
Как отмечает оперштаб, в минувшие сутки было зарегистрировано 427 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии скончались 95 818 пациентов.
Больше всего заболевших выявили в Москве (1042), Санкт-Петербурге (812), а также Московской (513), Нижегородской (335) и Ростовской (239) областях, сообщает «Свободная пресса».
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Заразились
4,5 млн+8 457 / сут.
Умерли
95 818+427 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 860 / сут.
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