В России зафиксировали 8326 новых случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в России подтвердили 8 326 новых заражений коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зафиксировали 8 173 случая заболевания, напоминает RT.
Общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 666 209.
В минувшие 24 часа от инфекции вылечились 9 447 жителей страны, всего в России зарегистрировано 4 291 223 выздоровевших, отмечает РИА ФАН.
Согласно данным оперштаба, за последние сутки медики подтвердили 399 смертей от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов с начала пандемии составляет 104 000.
Лидерами по количеству новых случаев COVID-19 остаются Москва (1837), Санкт-Петербург (712) и Московская область (568), отмечает телеканал «360».
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Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
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