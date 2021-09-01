В России зафиксировали 18 368 случаев COVID-19 за 24 часа
Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составил 18 368, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Больше всего новых случаев заболевания подтвердили в Санкт-Петербурге (1312), Москве (1229), Московской области (543), отмечает «Свободная пресса».
С начала пандемии в стране зафиксировали 6 937 333 случая коронавируса.
При этом за сутки от COVID-19 вылечились 18 325 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 199 379.
По данным оперштаба, за минувшие 24 часа в России подтвердили 790 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Число смертей с начала пандемии составляет 184 014.
Днем ранее стране выявили 17 813 случаев заражения, напоминает RT. Впервые с 23 июня число заболевших оказалось менее 18 тысяч.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- «Не от большого ума». Лавров оценил заявления Зеленского про «самый грязный газ»
- В Госдуме предложили включить в ПДД регулирование самокатов
- Омичи отсудили у больниц более 400 тысяч рублей за смерть родственника от коронавируса
- В России зафиксировали 18 368 случаев COVID-19 за 24 часа
- Путин указал на недопустимость разговоров о сдаче Ленинграда фашистам
- Лавров приветствовал слова Байдена о том, что «пора завязывать»
- Ученые: Коронавирус не относится к респираторным заболеваниям
- В России более 12% студентов и 45% сотрудников вузов привились от коронавируса
- Россияне завоевали ещё два «золота» на Паралимпиаде в Токио
- Лавров назвал главную задачу России после ухода НАТО из Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru