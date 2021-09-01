В России зафиксировали 18 368 случаев COVID-19 за 24 часа

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России составил 18 368, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего новых случаев заболевания подтвердили в Санкт-Петербурге (1312), Москве (1229), Московской области (543), отмечает «Свободная пресса».

С начала пандемии в стране зафиксировали 6 937 333 случая коронавируса.

При этом за сутки от COVID-19 вылечились 18 325 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 6 199 379.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа в России подтвердили 790 летальных исходов от коронавирусной инфекции. Число смертей с начала пандемии составляет 184 014.

Днем ранее стране выявили 17 813 случаев заражения, напоминает RT. Впервые с 23 июня число заболевших оказалось менее 18 тысяч.

