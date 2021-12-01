ФСБ ликвидировала подпольные цеха по изготовлению оружия в Забайкалье

Силовики изъяли у преступников 45 единиц оружия, более 600 единиц боеприпасов, 50 основных частей и 30 различных комплектующих для производства оружия в кустарных условиях. Подпольные оружейники приобретали заготовки для производства оружия на теневом рынке и через интернет.

Отмечается, что трех жителей Забайкалья уже осудили по статье о незаконном приобретении и сбыте оружия, в отношении других продолжаются следственные действия. Кроме того, силовики заблокировали доступ к теневым интернет-ресурсам, которыми пользовались подпольные оружейники.

Ранее стало известно, что сотрудники управления ФСБ по Курганской области провели обыски у 14 функционеров организации «Свидетелей Иеговы» (признана в РФ экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда). Силовики изъяли электронные носители и литературу с экстремистскими материалами, пишет Ura.ru.

