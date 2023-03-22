В России заблокируют игру Brawl Stars

В сообщении компании говорится о проектах Brawl Stars, Clash Royale и Clash of Clans, доступ к которым для россиян и белорусов планирует ограничить до конца весны.

Ране другая финская компания Rovio заявила, что из магазина приложений Google Play будет удалена игра Angry Birds, сообщает RT.

