В России заблокируют игру Brawl Stars

Финский издатель популярнейших мобильных игр Supercell объявил о полной блокировке своих проектов в России и Белоруссии.

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В сообщении компании говорится о проектах Brawl Stars, Clash Royale и Clash of Clans, доступ к которым для россиян и белорусов планирует ограничить до конца весны.

Ране другая финская компания Rovio заявила, что из магазина приложений Google Play будет удалена игра Angry Birds, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБлокировкаМобильное ПриложениеКомпьютерные Игры

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