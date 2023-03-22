В России заблокируют игру Brawl Stars
22 марта 202316:57
Финский издатель популярнейших мобильных игр Supercell объявил о полной блокировке своих проектов в России и Белоруссии.
В сообщении компании говорится о проектах Brawl Stars, Clash Royale и Clash of Clans, доступ к которым для россиян и белорусов планирует ограничить до конца весны.
Ране другая финская компания Rovio заявила, что из магазина приложений Google Play будет удалена игра Angry Birds, сообщает RT.
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22 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru