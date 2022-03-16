В России заблокирован сайт «Новых известий» и десятков других изданий
Роскомнадзор заблокировал на территории России по требованию Генпрокуратуры сайт «Новых известий», русскоязычных израильских СМИ «Девятого канала» и «Вестей Израиля», белорусского «Еврорадио» и эстонской газеты Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (компания «Stichting Bellingcat», объявлена в России иностранным агентом).
Всего в среду, 16 марта, было заблокировано свыше 30 ресурсов.
У России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.
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