В России заблокирован сайт «Новых известий» и десятков других изданий

Роскомнадзор заблокировал на территории России по требованию Генпрокуратуры сайт «Новых известий», русскоязычных израильских СМИ «Девятого канала» и «Вестей Израиля», белорусского «Еврорадио» и эстонской газеты Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (компания «Stichting Bellingcat», объявлена в России иностранным агентом).

«Олигархи, а не православие»: Кураев объяснил причины блокировки «Спаса» на YouTube

Всего в среду, 16 марта, было заблокировано свыше 30 ресурсов.

У России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.


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