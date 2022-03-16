В России заблокирован сайт «Новых известий» и десятков других изданий

Всего в среду, 16 марта, было заблокировано свыше 30 ресурсов.

У России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.



