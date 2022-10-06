В России заблокировали доступ к сайту онлайн-платформы «Эхо»
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту онлайн-платформы echofm.online, на которой собраны материалы бывших журналистов «Эха Москвы», сообщает пресс-служба ведомства.
В реестре регулятора говорится, что ограничение доступа было осуществлено по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 закона «Об информации». согласно которой блокировка предусмотрена, в том числе, за размещение запрещённого контента с призывами к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных акциях и экстремизму, а также фейков.
Ранее бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ СМИ-иноагентом) анонсировал запуск новой медиаплатформы с материалами бывших журналистов радиостанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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