В России за январь 2025 года зарегистрировали 269 терактов
Более 460 преступлений террористического характера зарегистрировали в России в январе текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МВД.
По данным ведомства, всего было зарегистрировано 462 преступления террористического характера (на 168,6% больше, чем в январе 2024-го), 186 преступлений экстремистской направленности (больше на 102,2%).
Как уточнили в МВД, за январь зафиксировали 269 терактов.
«Из общего числа... преступлений террористического характера 69 (+97,1%) преступлений совершены в текущем году», - говорится в докладе.
На стадии приготовления и покушения было пресечено 16 преступлений, за пределами РФ - три.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что с начала года в России предотвратили 23 теракта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru