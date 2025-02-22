В России за январь 2025 года зарегистрировали 269 терактов

Более 460 преступлений террористического характера зарегистрировали в России в январе текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МВД.

По данным ведомства, всего было зарегистрировано 462 преступления террористического характера (на 168,6% больше, чем в январе 2024-го), 186 преступлений экстремистской направленности (больше на 102,2%).

Как уточнили в МВД, за январь зафиксировали 269 терактов.

«Из общего числа... преступлений террористического характера 69 (+97,1%) преступлений совершены в текущем году», - говорится в докладе.

На стадии приготовления и покушения было пресечено 16 преступлений, за пределами РФ - три.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что с начала года в России предотвратили 23 теракта.

