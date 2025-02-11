НАК: С начала года в России предотвращено 23 теракта

С начала 2025 года в России было предотвращено 23 теракта, рассказал глава ФСБ Александр Бортников на заседании национального антитеррористического комитета.

По словам Бортникова, в результате скоординированных действий силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта. Значительная часть из них готовилась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО.