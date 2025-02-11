НАК: С начала года в России предотвращено 23 теракта

С начала 2025 года в России было предотвращено 23 теракта, рассказал глава ФСБ Александр Бортников на заседании национального антитеррористического комитета.

По словам Бортникова, в результате скоординированных действий силовых структур с начала 2025 года предотвращено 23 теракта. Значительная часть из них готовилась по заданию украинских кураторов и вербовщиков МТО.

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Также он заявил, что с начала года пресечена террористическая деятельность 224 лиц – двух главарей, 87 боевиков и более 100 пособников.

Бортников отметил, что киевский режим наращивает интенсивность терактов и диверсий.

Ранее россиянина Эдуарда Гладких приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку теракта и поджоги на железной дороге в Краснодаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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