В России за сутки зарегистрировано 19 492 случая коронавируса

В России за прошедшие сутки подтверждено 19 492 новых случая заражения COVID-19. При этом 799 человек погибли, 19 411 выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

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«За последние сутки в России выявлено 19 492 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни», - отмечают в оперштабе.

Всего в стране с начала пандемии выявили 6 863 541 заболевшего. За это время количество летальных исходов в России составило 180 840, вылечились от инфекции 6 131 446 человек.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов уточнил в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН», что затраты на лечение коронавируса полностью оправдывают себя.

«Обычно на лечение людей в среднем уходит 35, 45, 50 тысяч рублей. У нас результаты лечения вполне соответствуют мировым и иногда их даже превосходят. Есть такое понятие, как оптимум – соотношение цены и качества. Нам необходимо, чтобы человек выздоровел, сегодня для этого необходимы такие затраты», - объяснил он "Радиоточке НСН".

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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