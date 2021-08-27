Более 37 млн россиян прошли полную вакцинацию от коронавируса

По словам чиновницы, более 44 млн получили хотя бы одну дозу вакцины.

В России вакцинация началась в январе текущего года. Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован до конца текущего года.