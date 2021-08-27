Более 37 млн россиян прошли полную вакцинацию от коронавируса
27 августа 202122:27
Более 37 млн россиян завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.
По словам чиновницы, более 44 млн получили хотя бы одну дозу вакцины.
В России вакцинация началась в январе текущего года. Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован до конца текущего года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru