Более 37 млн россиян прошли полную вакцинацию от коронавируса

Более 37 млн россиян завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Смертность в РФ в июле 2021 года выросла на 18,6%

По словам чиновницы, более 44 млн получили хотя бы одну дозу вакцины.

В России вакцинация началась в январе текущего года. Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован до конца текущего года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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