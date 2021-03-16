В России за сутки зарегистрировали 9 393 новых случаев COVID-19
В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 9 393 случаев инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 выявлен у 4 409 438 человек в России. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.
За прошедшие сутки от осложнений коронавируса погибли 443 человека. Всего от пандемии новой коронавирусной инфекции скончались 92 937 пациентов.
Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 10 644 человек и составило 4 014 220.
Отмечается, что 302 281 человек болеют COVID-19 в активной форме.
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Заразились
4,4 млн+9 393 / сут.
Умерли
92 937+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 644 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru