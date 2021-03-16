В России за сутки зарегистрировали 9 393 новых случаев COVID-19

В России за минувшие 24 часа зарегистрировали 9 393 случаев инфицирования коронавирусом. Всего COVID-19 выявлен у 4 409 438 человек в России. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.

За прошедшие сутки от осложнений коронавируса погибли 443 человека. Всего от пандемии новой коронавирусной инфекции скончались 92 937 пациентов.

Число вылечившихся от COVID-19 пациентов в России увеличилось за сутки на 10 644 человек и составило 4 014 220.

Отмечается, что 302 281 человек болеют COVID-19 в активной форме.

