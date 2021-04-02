В России за сутки зарегистрировали 8792 новых случаев COVID-19

За сутки в России зарегистрировали 8792 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.

Всего с начала пандемии коронавируса в России зафиксировали 4 563 056 случаев заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки от инфекции вылечились 9 832 человека, общее число выздоровевших жителей России достигло 4 186 251. При этом 277 172 пациента переносят COVID-19 в активной форме.

За последние 24 часа 400 человек скончались от COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 99 633.

