В России за сутки зарегистрировали 8792 новых случаев COVID-19
За сутки в России зарегистрировали 8792 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса.
Всего с начала пандемии коронавируса в России зафиксировали 4 563 056 случаев заражения коронавирусом.
По данным оперштаба, за минувшие сутки от инфекции вылечились 9 832 человека, общее число выздоровевших жителей России достигло 4 186 251. При этом 277 172 пациента переносят COVID-19 в активной форме.
За последние 24 часа 400 человек скончались от COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 99 633.
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Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru