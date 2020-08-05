В России за сутки выявлено 5204 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявлено 5204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такую обновлённую статистику даёт оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, на сегодня, общее число подтверждённых случаев инфицирования в стране достигло 866 627.
Днём ранее было идентифицировано 5159 случаев. За сутки вылечились 7 555 человек, всего же с начала эпидемии выздоровели 669 026 пациентов. Умерли за последние 24 часа от COVID-19 139 человек.
Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены на Чукотке и в Севастополе (0%), в Псковской области (0,1%), Карачаево-Черкессии (0,2%), Северной Осетии (0,2%). Лидирует по этому показателю российская столица - 687 заражений, 181 - в Свердловской области, 169 - в Ханты-Мансийском АО, 162 - в Московской области, 156 - в Санкт-Петербурге.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключил, что массовую прививочную кампанию от коронавируса в России могут начать в октябре, отмечает RT. Первыми в очередь на прививку станут врачи и учителя.
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Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
- В России за сутки выявлено 5204 новых случаев коронавируса
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru