В России за сутки выявлено 5204 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 5204 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такую обновлённую статистику даёт оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, на сегодня, общее число подтверждённых случаев инфицирования в стране достигло 866 627.

Днём ранее было идентифицировано 5159 случаев. За сутки вылечились 7 555 человек, всего же с начала эпидемии выздоровели 669 026 пациентов. Умерли за последние 24 часа от COVID-19 139 человек.

Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены на Чукотке и в Севастополе (0%), в Псковской области (0,1%), Карачаево-Черкессии (0,2%), Северной Осетии (0,2%). Лидирует по этому показателю российская столица - 687 заражений, 181 - в Свердловской области, 169 - в Ханты-Мансийском АО, 162 - в Московской области, 156 - в Санкт-Петербурге.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключил, что массовую прививочную кампанию от коронавируса в России могут начать в октябре, отмечает RT. Первыми в очередь на прививку станут врачи и учителя.

