В России за сутки выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

Число идентифицированных за последние 24 часа случаев заражения новым коронавирусом в России составило 8 985, в общей сложности в нашей стране зафиксировано с начал пандемии 476 658 инфицированных. Такие свежие данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Исходя из этих данных, суточный прирост заражённых сократился до 1,9% против 2% днем ранее. Выписались из больниц после выздоровления за это время 3 957 пациентов, отмечает RT. Общее число выздоровевших составляет на сегодня 230 688 человек. Это 48,4% от общего числа инфицированных.

Скончались за сутки 112 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее количество летальных исходов составляет на сегодня 5 971. Это 1,2% от всех заразившихся в Российской Федерации.

