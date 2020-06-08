В России за сутки выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
Число идентифицированных за последние 24 часа случаев заражения новым коронавирусом в России составило 8 985, в общей сложности в нашей стране зафиксировано с начал пандемии 476 658 инфицированных. Такие свежие данные обнародовал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Исходя из этих данных, суточный прирост заражённых сократился до 1,9% против 2% днем ранее. Выписались из больниц после выздоровления за это время 3 957 пациентов, отмечает RT. Общее число выздоровевших составляет на сегодня 230 688 человек. Это 48,4% от общего числа инфицированных.
Скончались за сутки 112 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Общее количество летальных исходов составляет на сегодня 5 971. Это 1,2% от всех заразившихся в Российской Федерации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
477 тыс.+8 985 / сут.
Умерли
5 971+112 / сут.
Выздоровели
231 тыс.+3 957 / сут.
- Стрелявший по людям в Москве умер в больнице
- В России за сутки выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса
- Объявлено о новом числе вылеченных от корронавируса москвичей
- Экс-канцлер ФРГ Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
- В мире уже более 7 млн подтвержденных случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru