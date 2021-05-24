В России за сутки выявили 8 406 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 8 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.

На Кипре зафиксировали первую смерть от тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca

При этом вылечились 6 450 россиян, а умерли 319 человек. Сейчас в стране болеют 266 898 жителей. Больше всего зараженных в Москве — 95 301, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 41 978 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 22 023 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 009 911 случаев ковида. Из них вылечились 4 624 212 человек, а умер 118 801 россиянин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры