На Кипре зафиксировали первую смерть от тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca

Первый случай смерти от последствий тромбоза среди вакцинированных препаратом британско-шведской компании AstraZeneca был зафиксирован на Кипре. Об этом сообщили в государственной организации здравоохранения острова.

В больнице скончалась 39-летняя британка, которая сделала прививку в этом месяце, сообщает ТАСС.