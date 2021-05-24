На Кипре зафиксировали первую смерть от тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca
Первый случай смерти от последствий тромбоза среди вакцинированных препаратом британско-шведской компании AstraZeneca был зафиксирован на Кипре. Об этом сообщили в государственной организации здравоохранения острова.
В больнице скончалась 39-летняя британка, которая сделала прививку в этом месяце, сообщает ТАСС.
Накануне в министерстве здравоохранения республики заявили о втором случае тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca. Женщина была госпитализирована, ее состояние после назвали хорошим.
Ранее сообщалось, что Минздрав Японии официально одобрил вакцины AstraZeneca и Moderna к применению.
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