На Кипре зафиксировали первую смерть от тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca

Первый случай смерти от последствий тромбоза среди вакцинированных препаратом британско-шведской компании AstraZeneca был зафиксирован на Кипре. Об этом сообщили в государственной организации здравоохранения острова.

В больнице скончалась 39-летняя британка, которая сделала прививку в этом месяце, сообщает ТАСС.

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Накануне в министерстве здравоохранения республики заявили о втором случае тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca. Женщина была госпитализирована, ее состояние после назвали хорошим.

Ранее сообщалось, что Минздрав Японии официально одобрил вакцины AstraZeneca и Moderna к применению.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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