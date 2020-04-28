В России за сутки выявили 6 411 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 93 558 человек, отмечает RT.

За время эпидемии от COVID-19 умерло 867 человек, выздоровели 8 456 пациентов.

Добавим, наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 3 075, ещё 523 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 198 инфицированных. Также в пятёрке Республика Дагестан со 153 случаями и Северная Осетия, где 148 заболевших, сообщает Свободная пресса.

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Ранее НСН писала, что Организация объединенных наций призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом говорится в докладе ООН. В документе также отмечается, что возврата мира к «старой нормальности» не будет.

Между тем, согласно прогнозу ООН, из-за пандемии коронавируса уже во втором квартале 2020-го без работы останутся 195 миллионов человек. А уровень безработицы и бедности может стать «историческим».


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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