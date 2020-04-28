В России за сутки выявили 6 411 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 6 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 93 558 человек, отмечает RT.

За время эпидемии от COVID-19 умерло 867 человек, выздоровели 8 456 пациентов.

Добавим, наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 3 075, ещё 523 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, там 198 инфицированных. Также в пятёрке Республика Дагестан со 153 случаями и Северная Осетия, где 148 заболевших, сообщает Свободная пресса.