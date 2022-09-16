В России за сутки выявили 59 035 случаев COVID-19
В России зарегистрировали 59 035 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Днем ранее в стране зафиксировали 56 126 заболевших, напоминает RT.
При этом в РФ за 24 часа госпитализировали 4178 человек с коронавирусом, 50 020 пациентов выздоровели. Кроме того, оперштаб сообщил о 110 умерших от COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус «не уходит». Главный санитарный врач допустила устойчивый рост заболеваемости в сентябре, пишет «Свободная пресса».
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Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru