В России за сутки выявили 59 035 случаев COVID-19

В России зарегистрировали 59 035 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Днем ранее в стране зафиксировали 56 126 заболевших, напоминает RT.

При этом в РФ за 24 часа госпитализировали 4178 человек с коронавирусом, 50 020 пациентов выздоровели. Кроме того, оперштаб сообщил о 110 умерших от COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус «не уходит». Главный санитарный врач допустила устойчивый рост заболеваемости в сентябре, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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