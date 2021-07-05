В России за сутки выявили 24 353 новых случая коронавируса

При этом вылечились 14 540 россиян, а умерли 654 гражданина. Сейчас в стране болеют 413 274 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 183 143, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 56 370 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 6 209 гражданами на лечении.

Всего с начала пандемии в России выявили 5 635 294 случая ковида. Из них вылечился 5 083 441 человек, а умерли 138 579 россиян.

