В России за сутки выявили 24 353 новых случая коронавируса
За прошедшие сутки в России диагностировали 24 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием.
При этом вылечились 14 540 россиян, а умерли 654 гражданина. Сейчас в стране болеют 413 274 жителя. Больше всего зараженных в Москве — 183 143, на втором месте по активным случаям Московская область, в которой 56 370 случаев болезни. Третье место занимает Санкт-Петербург с 6 209 гражданами на лечении.
Всего с начала пандемии в России выявили 5 635 294 случая ковида. Из них вылечился 5 083 441 человек, а умерли 138 579 россиян.
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Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
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