В России за сутки выявили 23 218 случаев заражения коронавирусом
Число новых выявленных случаев коронавируса в России за минувшие сутки составило 23 218. Об этом сообщили с оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За сутки скончались 679 человек, что является новым антирекордом по числу умерших за все время пандемии. Самые высокие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге – 112 и 101 соответственно.
С начала пандемии в стране было зарегистрировано 5 миллионов 561 360 случаев заболевших инфекцией. Выписаны уже более 5,035 миллиона пациентов, из них 6 271 – за прошедшие сутки.
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Заразились
5,6 млн+23 218 / сут.
Умерли
137 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+18 197 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru