В России за сутки выявили 23 218 случаев заражения коронавирусом

Число новых выявленных случаев коронавируса в России за минувшие сутки составило 23 218. Об этом сообщили с оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки скончались 679 человек, что является новым антирекордом по числу умерших за все время пандемии. Самые высокие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге – 112 и 101 соответственно.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 5 миллионов 561 360 случаев заболевших инфекцией. Выписаны уже более 5,035 миллиона пациентов, из них 6 271 – за прошедшие сутки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры