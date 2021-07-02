В России за сутки выявили 23 218 случаев заражения коронавирусом

Число новых выявленных случаев коронавируса в России за минувшие сутки составило 23 218. Об этом сообщили с оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За сутки скончались 679 человек, что является новым антирекордом по числу умерших за все время пандемии. Самые высокие показатели смертности наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге – 112 и 101 соответственно.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 5 миллионов 561 360 случаев заболевших инфекцией. Выписаны уже более 5,035 миллиона пациентов, из них 6 271 – за прошедшие сутки.

