В России за сутки выявили 19 751 новый случай COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 19 751 новый случай инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 10 519 733 факта коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России выявлен 19 751 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.
За сутки в России умерли 847 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 309 707 россиян.
В стране за минувшие сутки выздоровели 33 144 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 9 497 063 человека вылечились от COVID-19.
Ранее эпидемиолог Тимур Пестерев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оправдал продление школьных каникул до 16 января.
«Любая изоляция в той или иной степени помогает. Здесь изоляция, на самом деле, очень относительная получается. Говорить о том, что это сверхэффективная мера, не приходится, потому что это совсем не локдаун. Заразность омикрона гораздо выше и заболеваемость детей тоже гораздо выше. Поэтому говорить о том, что это совершенно не нужная какая-то мера тоже не приходится. Это хотя бы что-то. Любая изоляция – это логично», - отметил он.
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Заразились
10,5 млн+19 751 / сут.
Умерли
310 тыс.+847 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+33 144 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru