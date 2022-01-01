В России за сутки выявили 19 751 новый случай COVID-19

«За последние сутки в России выявлен 19 751 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает федеральный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки в России умерли 847 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 309 707 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 33 144 человека с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России 9 497 063 человека вылечились от COVID-19.

Ранее эпидемиолог Тимур Пестерев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оправдал продление школьных каникул до 16 января.

«Любая изоляция в той или иной степени помогает. Здесь изоляция, на самом деле, очень относительная получается. Говорить о том, что это сверхэффективная мера, не приходится, потому что это совсем не локдаун. Заразность омикрона гораздо выше и заболеваемость детей тоже гораздо выше. Поэтому говорить о том, что это совершенно не нужная какая-то мера тоже не приходится. Это хотя бы что-то. Любая изоляция – это логично», - отметил он.

