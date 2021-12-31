Грымов пожелал, чтобы коронавирус «съел сам себя» в 2022 году
Режиссер Юрий Грымов поздравил россиян с праздником, а также призвал их баловать себя – и приходить к нему в театр.
Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поздравил россиян с Новым годом выразил надежду, что пандемия коронавируса отступит и люди снова смогут без ограничений посещать театры.
«Желаю вам здоровья! Желаю всем россиянам и всем людям планеты Земля радоваться, что мы живем все вместе на этой планете, она замечательная. Любите себя, балуйте себя, балуйте своих близких. Приходите ко мне в театр «Модерн», мы всегда рады. Театр – это как старший брат. Это то место, где можно чего-то подумать, о чем-то задуматься или громко помолчать. Желаю всего вам самого наилучшего! Я уверен, что в следующем году будет все замечательно. С Новым годом!», - отметил Грымов.
Худрук театра также уверен, что в новом году пандемия коронавируса подойдет к концу и люди смогут вернуться к нормальной жизни.
«Здоровья всем нам, вам, моим близким. Желаю, чтобы коронавирус отступил, а он сейчас очень злой. Мы знаем, что когда человек злой, агрессивный, то он съедает сам себя. Поэтому мое желание на следующий год – чтобы коронавирус сам себя съел, и мы вздохнули бы легко и опять увиделись бы у меня в театре "Модерн"», - резюмировал Грымов.
Драматический театр «Модерн» основан в 1987 году как один из немногих новых государственных театров Москвы. Он был создан выпускниками училища имени Щепкина на основе экспериментальной театральной студии. Драмтеатр располагается в историческом здании начала XX века на Спартаковской площади. В декабре 2016 года художественным руководителем театра «Модерн» был назначен Юрий Грымов.
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