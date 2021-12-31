Грымов пожелал, чтобы коронавирус «съел сам себя» в 2022 году

Худрук театра также уверен, что в новом году пандемия коронавируса подойдет к концу и люди смогут вернуться к нормальной жизни.

«Здоровья всем нам, вам, моим близким. Желаю, чтобы коронавирус отступил, а он сейчас очень злой. Мы знаем, что когда человек злой, агрессивный, то он съедает сам себя. Поэтому мое желание на следующий год – чтобы коронавирус сам себя съел, и мы вздохнули бы легко и опять увиделись бы у меня в театре "Модерн"», - резюмировал Грымов.

Драматический театр «Модерн» основан в 1987 году как один из немногих новых государственных театров Москвы. Он был создан выпускниками училища имени Щепкина на основе экспериментальной театральной студии. Драмтеатр располагается в историческом здании начала XX века на Спартаковской площади. В декабре 2016 года художественным руководителем театра «Модерн» был назначен Юрий Грымов.

