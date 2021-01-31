В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 18 359 случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 3 850 439 фактов коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, 10,9% случаев не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в России умерли 485 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 73 182 россиянина.
В стране за минувшие сутки выздоровели 20 040 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 3 300 004 человека.
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Заразились
3,9 млн+18 359 / сут.
Умерли
73 182+485 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+-537 546 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru