В России за сутки выявили 18 359 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 18 359 случаев инфицирования COVID-19 в 84 регионах. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 3 850 439 фактов коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба по борьбе с заболеванием, 10,9% случаев не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России умерли 485 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 73 182 россиянина.

В стране за минувшие сутки выздоровели 20 040 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 3 300 004 человека.

