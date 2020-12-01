В России за сутки появилось 26402 новых COVID-заражённых

В России за последние 24 часа идентифицировано 26 402 новых заражённых коронавирусом. Обновлённую статистику традиционно обнародовал федеральный оперативный штаба по борьбе с инфекцией. Накануне в стране было выявлено 26 338 новых случаев.

Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране составило на сегодня 2 322 056. Среди регионов по числу заражённых по-прежнему лидирует Москва (+ 6 524). Далее следует Санкт-Петербург (+ 3 697), на третьем месте – Московская область (+ 1 104).

Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 569 больных. Это максимум с начала пандемии. Общее число смертельных исходов среди таких пациентов достигло 40 464. Днём ранее скончались 368 инфицированных коронавирусом, уточняет RT.

Одновременно есть и положительная тенденция. Коэффициент распространения новой инфекции в России за сутки снизился с 1,09 до 1,05. В Москве показатель уменьшился с 1,22 до 1,11. Эта цифра сигнализирует, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

