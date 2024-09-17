В России за сутки потушили 55 природных пожаров

Прямой ущерб от сгоревших деревьев при лесных пожарах составляет 20 млрд рублей, если прибавить все дополнительные расходы государства на устранение последствий пожаров, речь идет о 100 млрд рублей в год, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Он отметил, что крупные пожар – это всегда большой объем выбросов в атмосферу. Как следствие – долговременное ухудшение экологической обстановки и климата.

В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами не изменится к лучшему из-за отсутствия дождей, уже сейчас ясно, что площади пожаров в России бьют рекорды XXI века, заявил руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко «Радиоточке НСН».

