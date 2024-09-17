В России за сутки потушили 55 природных пожаров
В России за сутки потушили 55 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
Огонь затронул 23 российских региона, службы и привлеченные лица ликвидировали пожары на площади в 13 641 гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 16 пожаров. Ситуация остается напряженной из-за погодных условий.
Прямой ущерб от сгоревших деревьев при лесных пожарах составляет 20 млрд рублей, если прибавить все дополнительные расходы государства на устранение последствий пожаров, речь идет о 100 млрд рублей в год, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.
Он отметил, что крупные пожар – это всегда большой объем выбросов в атмосферу. Как следствие – долговременное ухудшение экологической обстановки и климата.
В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами не изменится к лучшему из-за отсутствия дождей, уже сейчас ясно, что площади пожаров в России бьют рекорды XXI века, заявил руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что Россия и КНР обогнали США в космосе
- СМИ: Минэк прогнозирует снижение инфляции к концу сентября
- Алаудинов сообщил об уничтожении пехоты ВСУ на Суджанском направлении
- СМИ: Экс-адвокат Пашаев получил от Блиновского более миллиона рублей
- Школа в Челябинске возобновила занятия после нападения подростка на учеников
- Задержанному экс-адвокату Пашаеву грозит до десяти лет тюрьмы за мошенничество
- «Автостат»: В августе в России продали рекордное количество подержанных авто
- Двое детей, пострадавших при ЧП в челябинской школе, остаются в реанимации
- ВС РФ не стал рассматривать жалобу Галкина на отказ в исключении из иноагентов
- В России за сутки потушили 55 природных пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru