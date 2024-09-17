В России за сутки потушили 55 природных пожаров

В России за сутки потушили 55 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.

Огонь затронул 23 российских региона, службы и привлеченные лица ликвидировали пожары на площади в 13 641 гектаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 16 пожаров. Ситуация остается напряженной из-за погодных условий.

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Прямой ущерб от сгоревших деревьев при лесных пожарах составляет 20 млрд рублей, если прибавить все дополнительные расходы государства на устранение последствий пожаров, речь идет о 100 млрд рублей в год, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Он отметил, что крупные пожар – это всегда большой объем выбросов в атмосферу. Как следствие – долговременное ухудшение экологической обстановки и климата.

В ближайшие дни ситуация с лесными пожарами не изменится к лучшему из-за отсутствия дождей, уже сейчас ясно, что площади пожаров в России бьют рекорды XXI века, заявил руководитель лесной программы Ассоциации «Охрана природы» Алексей Ярошенко «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС по Республике Коми
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