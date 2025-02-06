В России за сутки обнаружили более семи тысяч нелегальных мигрантов

Сотрудники МВД России в ходе проверки более 62 тыс. приезжих за сутки установили, что 7191 иностранный гражданин включен в новый реестр контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным МВД, реестр действует с 5 февраля и охватывает всех иностранцев, незаконно находящихся в России. В него включают лиц, нарушивших миграционное законодательство, в том числе тех, чей срок пребывания истек, разрешение на проживание аннулировано или гражданство прекращено без законных оснований.

На сайте МВД стал доступен реестр мигрантов

Также в список попадают выдворенные, депортированные, незаконно пересекшие границу или осужденные по уголовным статьям.

Граждане, внесенные в реестр, не могут менять место жительства без разрешения МВД, покидать регион проживания, приобретать недвижимость и транспорт, регистрировать бизнес, открывать счета, вступать в брак, а также сдавать экзамены на право управления автомобилем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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