В России за сутки обнаружили более семи тысяч нелегальных мигрантов

Сотрудники МВД России в ходе проверки более 62 тыс. приезжих за сутки установили, что 7191 иностранный гражданин включен в новый реестр контролируемых лиц. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным МВД, реестр действует с 5 февраля и охватывает всех иностранцев, незаконно находящихся в России. В него включают лиц, нарушивших миграционное законодательство, в том числе тех, чей срок пребывания истек, разрешение на проживание аннулировано или гражданство прекращено без законных оснований.