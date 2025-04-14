Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в РФ
Пожароопасный сезон в России уже открыт в 69 субъектах. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил глава МЧС Александр Куренков.
Он сослался на данные Авиалесоохраны, согласно которым на территории страны уже зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 га.
«Это значительно превышает показатели прошлого года», - подчеркнул Куренков.
Министр отметил, что наиболее сложная обстановка фиксируется в республиках Дагестан и Бурятия, а также в Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.
Ранее Путин заявил, что ответственным службам следует своевременно реагировать на лесные пожары в России и «постоянно держать руку на пульсе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru