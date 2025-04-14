Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в РФ

Он сослался на данные Авиалесоохраны, согласно которым на территории страны уже зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 га.

«Это значительно превышает показатели прошлого года», - подчеркнул Куренков.

Министр отметил, что наиболее сложная обстановка фиксируется в республиках Дагестан и Бурятия, а также в Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.

Ранее Путин заявил, что ответственным службам следует своевременно реагировать на лесные пожары в России и «постоянно держать руку на пульсе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».